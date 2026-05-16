ताजमहल को पहली बार देखकर लोगों के मुंह से अपने आप निकलता है “वाह!”

भारत में खूबसूरत इमारतों और ऐतिहासिक धरोहरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब बात दुनिया के सबसे सुंदर स्मारकों की आती है, तो ताजमहलका नाम सबसे पहले लिया जाता है। सफेद संगमरमर से बना यह अद्भुत स्मारक केवल एक इमारत नहीं, बल्कि प्रेम, कला और वास्तुकला का ऐसा संगम है जिसे देखकर आज भी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं।

कई लोग तस्वीरों और वीडियो में ताजमहल को देखकर सोचते हैं कि असल में यह शायद इतना खास नहीं होगा। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति ताजमहल के मुख्य दरवाजे से अंदर प्रवेश करता है और सामने उसकी पहली झलक दिखाई देती है, उसके मुंह से अनायास ही एक शब्द निकलता है “वाह!” शायद यही ताजमहल की सबसे बड़ी खूबी है। उसकी भव्यता को शब्दों में पूरी तरह बयान करना आसान नहीं।

सुबह की हल्की धूप में चमकता हुआ ताजमहल, शाम के बदलते रंगों में उसका अलग रूप, और पूर्णिमा की रात में उसकी खूबसूरती , हर समय यह स्मारक अलग एहसास देता है। खास बात यह भी है कि आसमान से देखने पर ताजमहल की बनावट और भी अद्भुत दिखाई देती है। ऊपर से देखने पर उसकी पूर्ण समरूपता, चारों मीनारें और बीच में चमकता सफेद गुंबद किसी

कला के चमत्कार से कम नहीं लगते।

दुनिया भर से लाखों पर्यटक हर साल आगरा आते हैं। अलग-अलग भाषाएं बोलने वाले लोग, अलग-अलग देशों से आने वाले पर्यटक , लेकिन ताजमहल को देखकर लगभग हर चेहरे पर एक जैसी प्रतिक्रिया दिखाई देती है: आश्चर्य और प्रशंसा। यही वजह है कि इसे दुनिया के सात अजूबों में शामिल किया गया।

ताजमहल केवल मुगल वास्तुकला का उदाहरण नहीं, बल्कि भारत की पहचान भी बन चुका है। वर्षों बाद भी इसकी खूबसूरती लोगों को उसी तरह आकर्षित करती है जैसे सदियों पहले करती थी। शायद कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें केवल देखा नहीं, महसूस किया जाता है —,और ताजमहल उन्हीं में से एक है।