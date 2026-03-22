वारली चित्रकला: कैसे आज भी जीवित है हजारों साल पुरानी परंपरा

वारली चित्रकला, महाराष्ट्र की एक प्रसिद्ध लोक कला परंपरा है, जिसे वारली जनजाति द्वारा पीढ़ियों से संजोया गया है। इसकी जड़ें 10वीं शताब्दी ईस्वी या उससे भी पहले, नवपाषाण युग (करीब 2,500–3,000 ईसा पूर्व) तक मानी जाती हैं। यह कला प्रकृति के साथ गहरेजुड़ाव को दर्शाती है। चूंकि खेती इस जनजाति के जीवन का आधार है, इसलिए प्राकृतिक तत्व उनकी कला का मुख्य हिस्सा बनते हैं।
परंपरागत रूप से, कलाकार मिट्टी की झोपड़ियों की दीवारों को ही कैनवस के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे प्राचीन गुफा चित्रों में देखा जाता है। चावल के पेस्ट से बने सफेद रंग का उपयोग कर वे सरल ज्यामितीय आकृतियों वृत्त, त्रिकोण और वर्ग के माध्यम से जीवन के विविध पहलुओं को उकेरते हैं। इन चित्रों में खेती, शिकार, गांव के अनुष्ठान और प्रसिद्ध तारपा नृत्य के दृश्य जीवंत रूप में दिखाई देते हैं। हर चित्र अपने आप में समुदाय और प्रकृति के बीच एक संवाद को दर्शाता है।
मधुकर के लिए, जनजातीय कला महोत्सव जैसे आयोजन सिर्फ प्रदर्शनियां नहीं, बल्कि सांस्कृतिक संरक्षण का एक महत्वपूर्ण माध्यम हैं। उनका मानना है कि आदिवासी कला को व्यापक पहचान दिलाने के लिए ऐसे महोत्सव देश के अलग-अलग हिस्सों में अधिक बार आयोजित होने चाहिए।