बारह साल बेमिसाल: आगरा को स्वच्छ बनाने की मिसाल बनी इंडिया राइजिंग सोसायटी

आगरा, 29 मार्च 2026 (रविवार) — ताजनगरी आगरा में स्वच्छता, जागरूकता और सौंदर्यीकरण के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रही इंडिया राइजिंग सोसायटी ने आज अपने 12 वर्षों के प्रेरणादायक सफर को एक और महत्वपूर्ण पड़ाव के साथ चिह्नित किया। सोसायटी द्वारा आयोजित यह 633वां लगातार अभियान न केवल उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है, बल्कि समाज के प्रति उनके अटूट समर्पण को भी दर्शाता है।

प्रातः 7 से 9 बजे तक संजय प्लेस स्थित आगरा राइजिंग पार्क (शहीद स्मारक के सामने) में आयोजित इस विशेष अभियान में बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों, स्थानीय नागरिकों और जागरूक युवाओं ने भाग लिया। झाड़ू, रंग और सकारात्मक सोच के साथ टीम ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि बदलाव की शुरुआत खुद से होती है।

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इस अभियान की खास बात यह रही कि यह सोसायटी के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया, जिसमें स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सामूहिक शपथ कार्यक्रम भी रखा गया। इसमें उपस्थित लोगों ने न केवल अपने आसपास सफाई बनाए रखने का संकल्प लिया, बल्कि दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने का वचन दिया।

पिछले 12 वर्षों में इंडिया राइजिंग सोसायटी ने बिना रुके, बिना थके, हर रविवार स्वच्छता अभियान चलाकर एक नई मिसाल कायम की है। 633 लगातार अभियानों का यह सफर केवल

संख्या नहीं, बल्कि एक जनआंदोलन का रूप ले चुका है। इस दौरान शहर के कई सार्वजनिक स्थानों को न सिर्फ साफ किया गया, बल्कि उन्हें सुंदर और आकर्षक भी बनाया गया।

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस तरह के प्रयासों से न केवल शहर की तस्वीर बदलने के लिए लोगों में जाग्रति दिखाई दे रही है, बल्कि लोगों की सोच में भी सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। युवा वर्ग विशेष रूप से इस पहल से जुड़ रहा है, जो आने वाले समय के लिए एक अच्छा संकेत है।

इंडिया राइजिंग सोसायटी का यह संदेश स्पष्ट है “स्वच्छता केवल एक दिन का काम नहीं, बल्कि जीवनशैली है।” बारह साल की यह यात्रा बेमिसाल है, और आने वाले वर्षों में भी यह टीम इसी जोश और समर्पण के साथ आगरा को स्वच्छ और सुंदर बनाने के अपने मिशन को आगे बढ़ाती रहेगी।