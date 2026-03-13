रेहावली में उटंगन नदी : जीवनदायिनी नदी की कहानी

उटंगन नदी केवल एक जलधारा नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों की ज़िंदगी, खेती और संस्कृति का हिस्सा रही है। इस नदी का इतिहास, उसका महत्व और वर्तमान चुनौतियाँ हमें याद दिलाती हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कितना जरूरी है।
उटंगन नदी का भूगोल और उत्पत्ति
उटंगन नदी राजस्थान के अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और धीरे-धीरे उत्तर की ओर बढ़ती हुई उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के पास से गुजरती है। रेहावली गाँव के पास यह नदी अपने प्राकृतिक मार्ग में फैलती है और आगे जाकर यमुना नदी में मिलती है। बरसात के समय इसकी धारा चौड़ी हो जाती है और आसपास के खेतों और गाँवों को जीवन देती है। वहीं, शुष्क मौसम में नदी का प्रवाह कम हो जाता है, जिससे स्थानीय लोग और किसान इसकी हर बूंद के महत्व को और भी महसूस करते हैं।
कृषि और जल स्रोत के रूप में महत्व
उटंगन नदी का पानी रेहावली और आसपास के क्षेत्रों में कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बरसात के समय यह खेतों में पानी भर देती है और भूजल स्तर को भी बढ़ाती है। पुराने समय में किसान नदी के प्रवाह पर निर्भर रहते थे, और नदी के पानी से फसलें उगती थीं। आज भी, स्थानीय लोग इसे सिंचाई और पेयजल के लिए इस्तेमाल करते हैं।
सिंचाई विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इस नदी के पानी को नियंत्रित तरीके से संग्रहित किया जाए, तो कई गाँवों में जल संकट दूर किया जा सकता है। यही कारण है कि प्रशासन और स्थानीय समाज ने रेहावली बांध परियोजना जैसी योजनाओं पर काम शुरू किया है, ताकि पानी का सही उपयोग हो और खेतों तक पर्याप्त जल पहुँच सके।
चुनौतियाँ और बदलाव
समय के साथ उटंगन नदी ने कई चुनौतियाँ देखी हैं। यमुना नदी के उच्च जलस्तर के समय कभी-कभी उसका पानी उटंगन में उलटी दिशा में बहने लगता है, जिससे आसपास के खेत और घर प्रभावित होते हैं। इसके अलावा, अवैध खनन और अतिक्रमण के कारण नदी के प्रवाह में गड़बड़ी आई है और गहरे गड्ढों ने सुरक्षा के नए जोखिम पैदा कर दिए हैं।
स्थानीय लोगों ने इस पर चिंता जताई है और प्रशासन ने नदी के किनारे सुरक्षा और नियंत्रण के लिए कदम उठाए हैं। बांध और जल संचयन जैसी योजनाएँ इसी दिशा में एक सकारात्मक प्रयास हैं।
सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व
उटंगन नदी सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है। यहाँ के लोग धार्मिक और सांस्कृतिक अवसरों पर नदी किनारे पूजा, उत्सव और मूर्ति विसर्जन जैसी परंपराएँ निभाते हैं। ये पर्व और आयोजन इस नदी को समुदाय के जीवन का हिस्सा बनाते हैं। हालांकि, नदी के प्रवाह और गहराई में बदलाव ने इन परंपराओं को भी प्रभावित किया है, जिससे सुरक्षा और पर्यावरणीय जागरूकता की आवश्यकता बढ़ गई है।
भविष्य की राह
उटंगन नदी का इतिहास हमें यह सिखाता है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कितना जरूरी है। यदि स्थानीय समुदाय, प्रशासन और पर्यावरण विशेषज्ञ मिलकर काम करें, तो इस नदी को पुनर्जीवित किया जा सकता है। बांध और जल प्रबंधन परियोजनाएँ इसे सुरक्षित और स्थायी बनाने की दिशा में कदम हैं।
नदी के संरक्षण से न केवल खेती और पानी की समस्या हल होगी, बल्कि यह स्थानीय संस्कृति और जीवन को भी संरक्षित रखेगी। रेहावली में उटंगन नदी न केवल बहती जलधारा है, बल्कि यहाँ की पहचान, जीवन और उम्मीद की कहानी भी है।