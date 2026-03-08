अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ताजमहल में 40,000 से अधिक पर्यटक, आगरा में बढ़ी पर्यटन गतिविधियाँ

8 मार्च, 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध स्मारकमें भारी संख्या में पर्यटकों ने दर्शन किए। आगरा पर्यटन विभाग के अनुसार, इस दिन लगभग 40,000 पर्यटक ताजमहल देखने पहुंचे, जिनमें देशी और विदेशी पर्यटक दोनों शामिल थे। सुबह से ही ताजमहल के मुख्य प्रवेश द्वार पर पर्यटकों की लंबी कतारें देखने को मिलीं, जिससे पता चलता है कि महिला दिवस पर लोगों की उत्सुकता और आकर्षण कितना अधिक है।

इस अवसर पर आगरा पर्यटन विभाग ने महिलाओं के लिए विशेष तैयारियाँ की थीं। ताजमहल परिसर में महिला पर्यटकों के लिए गाइडेड टूर और फोटो प्वाइंट की सुविधा उपलब्ध कराई गई, जिससे उन्होंने स्मारक का बेहतर अनुभव लिया। इसके अलावा सुरक्षा के मद्देनजर अतिरिक्त स्टाफ और सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए थे। पर्यटकों के प्रवेश और बाहर जाने के मार्गों को व्यवस्थित करने के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए थे, ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और सभी पर्यटक आराम से दर्शन कर सकें।

भारी संख्या में पर्यटकों के आगमन का सीधा असर स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। होटल, रेस्टोरेंट, कैफे और शॉपिंग हब में व्यस्तता बढ़ गई। स्थानीय कारीगरों और स्मृति चिन्ह विक्रेताओं ने भी इस अवसर का पूरा लाभ उठाया। शहर के छोटे व्यवसायों ने पर्यटन की बढ़ती मांग से अपने उत्पादों की बिक्री में काफी सुधार देखा। इसके अलावा आगरा के ट्रैवल एजेंसियों और स्थानीय गाइडों के लिए भी यह दिन बेहद लाभकारी साबित हुआ।

पर्यटन विभाग ने कहा कि महिला दिवस पर ताजमहल में इतनी बड़ी संख्या में पर्यटकों का आगमन न केवल आगरा की पर्यटन क्षमता को दर्शाता है, बल्कि शहर की सुरक्षा और व्यवस्थाओं की क्षमता को भी प्रदर्शित करता है। विभाग ने बताया कि इस दौरान पर्यटकों की सुविधा और मार्गदर्शन के लिए गाइड और सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई थी। आगरा के पर्यटन अधिकारी ने यह भी कहा कि इस तरह की बड़ी भीड़ का प्रबंधन सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन पिछले वर्षों के अनुभव और तैयारियों के चलते पर्यटकों को आरामदायक अनुभव मिल सका।

विशेषज्ञों का कहना है कि ताजमहल जैसी विश्व धरोहर स्थलों पर महिला दिवस या अन्य राष्ट्रीय उत्सवों के अवसर पर पर्यटकों की संख्या में वृद्धि आगरा की स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों के लिए महत्वपूर्ण है। अधिक पर्यटन से न केवल होटल और रेस्टोरेंट को लाभ होता है, बल्कि स्थानीय कारीगरों और शॉपिंग हब को भी फायदा मिलता है। इसके अलावा आगरा की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान भी इस तरह के आयोजनों से मजबूत होती है।

पर्यटकों के लिए सलाह दी गई है कि ताजमहल का भ्रमण सुबह जल्दी करें ताकि भीड़ से बचा जा सके और पूरे स्मारक का आनंद लिया जा सके। साथ ही स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए गए स्मृति चिन्ह और हस्तशिल्प उत्पाद खरीदना न केवल यादगार अनुभव देता है, बल्कि स्थानीय कारीगरों का समर्थन भी करता है। आगरा किला और फतेहपुर सीकरी जैसी नजदीकी ऐतिहासिक जगहों का भ्रमण भी पर्यटक अनुभव को और समृद्ध बनाता है।

इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आगरा में ताजमहल ने अपनी पूरी क्षमता के साथ पर्यटकों का स्वागत किया और शहर में पर्यटन गतिविधियों को एक नई ऊँचाई दी। यह न केवल आगरा की पर्यटन क्षमता को दर्शाता है बल्कि स्थानीय व्यवसाय, कारीगर और अर्थव्यवस्था के लिए भी सकारात्मक संकेत है।