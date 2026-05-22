Cannes Film Festival 2026 में Amma Ariyan ने क्यों जीता सबसे ज्यादा दिल

Amma Ariyan मूल रूप से 1986 में प्रसिद्ध निर्देशक John Abraham द्वारा बनाई गई फिल्म है, जिसे भारतीय parallel cinema की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में गिना जाता है। यह फिल्म किसी सामान्य कहानी से आगे बढ़कर समाज, राजनीति और मानवीय भावनाओं को बहुत ही वास्तविक और गहराई से प्रस्तुत करती है। इसकी कहानी एक युवा की यात्रा के माध्यम से जीवन, मृत्यु और समाज की सच्चाइयों को समझने की कोशिश करती है।
समय के साथ यह फिल्म लगभग खो चुकी थी क्योंकि इसके original prints लंबे समय तक उपलब्ध नहीं थे। लेकिन फिल्म संरक्षण से जुड़े विशेषज्ञों ने वर्षों की मेहनत के बाद इसका 4K restored version तैयार किया। इसी restored संस्करण को Cannes 2026 के “Cannes Classics” सेक्शन में दिखाया गया, जो पुरानी और ऐतिहासिक फिल्मों को सम्मान देने के लिए जाना जाता है।
Cannes 2026 में Amma Ariyan की स्क्रीनिंग एक बेहद भावनात्मक और यादगार पल बन गई। फिल्म खत्म होने के बाद दर्शकों ने लंबे समय तक standing ovation दिया, जो इस बात का संकेत था कि फिल्म ने अंतरराष्ट्रीय दर्शकों को गहराई से प्रभावित किया। कई फिल्म समीक्षकों नेइसे एक ऐसी फिल्म बताया जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी अपने समय में थी।
इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी सादगी और सच्चाई है। यह फिल्म बिना किसी बड़े commercial elements के, सीधे तौर पर समाज की जमीनी सच्चाइयों को सामने लाती है। यही कारण है कि Cannes 2026 में भारतीय फिल्मों के बीच इसे सबसे ज्यादा भावनात्मक प्रतिक्रिया और आलोचनात्मक सराहना मिली।
भारत के लिए यह एक महत्वपूर्ण क्षण था क्योंकि इसने यह साबित किया कि भारतीय सिनेमा केवल बड़े बजट या mainstream Bollywood तक सीमित नहीं है, बल्कि regional और parallel cinema भी वैश्विक स्तर पर उतना ही प्रभावशाली है। साथ ही यह भी स्पष्ट हुआ कि पुरानी फिल्मों का संरक्षण और restoration आज के समय में कितना जरूरी है।
अंत में कहा जा सकता है कि Amma Ariyan ने Cannes Film Festival 2026 में सिर्फ एक फिल्म के रूप में नहीं, बल्कि एक गहरी सांस्कृतिक और भावनात्मक विरासत के रूप में अपनी पहचान बनाई। इसने यह साबित कर दिया कि सच्ची सिनेमा समय के साथ पुरानी नहीं होती, बल्कि और भी ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है।