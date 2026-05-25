कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 में आराध्या बच्चन का स्टाइलिश डेब्यू बना इंटरनेट सेंसेशन

Aishwarya Rai Bachchan एक बार फिर कान्स फिल्म फेस्टिवल में अपने शानदार अंदाज को लेकर चर्चा में रहीं, लेकिन इस बार उनकी बेटी आराध्या बच्चन ने भी लोगों का खूब ध्यान खींचा। पहली बार रेड कार्पेट पर ऑफिशियल एंट्री करने वाली आराध्या का ग्लैमरस लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
कान्स में आयोजित L'Oréal Paris के Lights on Women’s Worth कार्यक्रम में मां-बेटी की यह खूबसूरत जोड़ी नजर आई। जैसे ही दोनों की तस्वीरें और वीडियो सामने आए, फैंस ने सोशल मीडिया पर जमकर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया।
ऐश्वर्या राय ने इस खास मौके पर पेस्टल पिंक शेड का बेहद एलिगेंट गाउन पहना था। Sophie Couture द्वारा डिजाइन किए गए इस आउटफिट में क्रिस्टल फ्लोरल डिटेलिंग और लंबी केप ने उनके पूरे लुक को रॉयल फील दिया। हमेशा की तरह ऐश्वर्या का स्टाइल और कॉन्फिडेंस लोगों को काफी पसंद आया।
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वहीं दूसरी ओर 14 वर्षीय आराध्या बच्चन रेड कलर के स्टाइलिश गाउन में बेहद ग्रेसफुल दिखाई दीं। खुले वेवी हेयर और सिंपल मेकअप के साथ उनका लुक काफी क्लासी नजर आया। रेड कार्पेट पर उनकी सहज मुस्कानऔर कॉन्फिडेंस ने फैंस का दिल जीत लिया।
सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने मां-बेटी की इस जोड़ी को “कान्स की सबसे खूबसूरत जोड़ी” बताया। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि आराध्या अब धीरे-धीरे अपनी मां ऐश्वर्या राय की तरह दिखने लगी हैं।
हालांकि आराध्या पहले भी कई मौकों पर अपनी मां के साथ Cannes Film Festival में दिखाई दे चुकी हैं, लेकिन इस बार उनका आधिकारिक रेड कार्पेट डेब्यू खास आकर्षण का केंद्र बन गया।