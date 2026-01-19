विदेशों में भी छा गया शर्मा जी वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, भारतीय खाने का ग्लोबल जलवा

खाड़ी और यूरोप में लोकप्रियता
शर्मा जी वेजिटेरियन रेस्टो ने सबसे पहले खाड़ी देशों में अपनी मजबूत पहचान बनाई। दुबई और अबू धाबी जैसे शहरों में इसके आउटलेट्स तेजी से लोकप्रिय हुए। यहाँ काम करने वाले भारतीय समुदाय के लिए यह रेस्टो घर के खाने जैसा अनुभव देता है, वहीं स्थानीय लोग भी भारतीय मसालों और शाकाहारी थाली का स्वाद लेने बड़ी संख्या में पहुँचते हैं।
यूरोप में भी यह रेस्टोरेंट अब जाना-पहचाना नाम बन चुका है। लंदन, मैनचेस्टर, पेरिस, जर्मनीके बर्लिन और फ्रैंकफर्ट जैसे शहरों में इसकी मौजूदगी ने भारतीय शाकाहारी भोजन को नई पहचान दी है। यहाँ आने वाले यूरोपीय ग्राहक दाल, सब्ज़ी और रोटी के संतुलित और हेल्दी स्वाद को खास पसंद कर रहे हैं।
एशिया में विस्तार और चीन में पहचान
एशियाई देशों में शर्मा जी वेजिटेरियन रेस्टो की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। सिंगापुर और मलेशिया के साथ-साथ चीन के गुआंगज़ौ शहर में भी यह रेस्टोरेंट स्थापित है। गुआंगज़ौ में शर्मा जी ने भारतीय शाकाहारी भोजन के शुद्ध स्वाद को स्थानीय लोगों और विदेशी पर्यटकों के बीच लोकप्रिय बना दिया है। यहाँ आने वाले ग्राहक पारंपरिक भारतीय थाली, दाल और पनीर व्यंजनों का आनंद लेते हैं और इसे घर जैसा अनुभव मानते हैं।
स्वाद, स्वास्थ्य और वैश्विक सफलता
विदेशों में शर्मा जी वेजिटेरियन रेस्टो की सफलता का राज इसके स्वाद, गुणवत्ता और स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्धता में छिपा है। यहाँ मिलने वाला भोजन न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि स्वास्थ्य के लिहाज़ से भी बेहतर माना जाता है। बिना मांस, बिना केमिकल और संतुलित मसालों से बना खाना आज के हेल्थ-कॉन्शस विदेशी ग्राहकों को खूब आकर्षित कर रहा है।
सोशल मीडिया और फूड ब्लॉगर्स के रिव्यू ने इसे अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई है। दुबई, अबू धाबी, सिंगापुर, गुआंगज़ौ, लंदन, मैनचेस्टर, पेरिस, बर्लिन और फ्रैंकफर्ट जैसे शहरों में इसकी सफलता यह साबित करती है कि अगर स्वाद, गुणवत्ता और संस्कृति साथ हों, तो भारतीय भोजन को वैश्विक स्तर पर सराहना मिलना तय है।