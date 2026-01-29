ताज महोत्सव 2026 आगरा में 18 से 27 फरवरी तक

18 से 27 फरवरी तक आगरा में आयोजित किया जाएगा और इसकी तैयारियाँ अंतिम चरण में हैं। आगरा मंडलायुक्त श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में ताज महोत्सव समिति की बैठक हाल ही में संपन्न हुई, जिसमें आयोजन की सभी तैयारियों का विस्तृत जायजा लिया गया।
बैठक में बताया गया कि प्रकाशन, होर्डिंग, कंपोजिट वर्क, इवेंट मैनेजमेंट और पार्किंग सहित सभी कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं और कार्यक्रम स्थल पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। मंडलायुक्त महोदय ने निर्देशित किया कि जिलाधिकारी, नगरायुक्त और एडीए उपाध्यक्ष के साथसंयुक्त स्थल निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाओं और जनसुविधाओं को सुनिश्चित किया जाए।
इस साल महोत्सव का प्रस्तावित नया स्थल फतेहाबाद रोड, निकट जेपी होटल है, जो लगभग 4 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें समुचित पार्किंग, दोनों तरफ एंट्री-एक्जिट व्यवस्था, मुख्य मंच, कलाकारों के लिए ग्रीन रूम, मीडिया गैलरी, दर्शक दीर्घा, फूड जोन, फन जोन, झूले, फ्लावर शो और ओडीओपी प्रदर्शनी स्थल, शौचालय और अन्य सुविधाएँ शामिल हैं।
ताज महोत्सव 2026 में इस बार 500 स्टॉल लगेंगे, जो पिछले वर्ष के 300 स्टॉल से अधिक हैं। स्टालों में आगरा मंडल के बेहतरीन उत्पाद, यूपी हैण्डीकैफ़्ट, कार्पेट, पॉटरी और ओडीओपी उत्पाद प्रदर्शित होंगे। स्टाल आवंटन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा।
सांस्कृतिक कार्यक्रमों के रूप में इस बार विभिन्न थीम-नाइट्स का आयोजन किया जाएगा। इनमें कवि सम्मेलन/मुशायरा, सूफी नाइट, डिवोसनल नाइट, फोक म्यूजिक, थिएटर, लाफ्टर नाइट, बॉलीवुड नाइट, पंजाबी नाइट आदि शामिल हैं। सभी कलाकारों का चयन स्थानीय, राज्यीय और राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है और कार्यक्रमों की तिथियों की सूची अंतिम रूप दे दी जाएगी।
बैठक में सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। मंडलायुक्त ने निर्देशित किया कि पार्किंग, ट्रैफ़िक और सुरक्षा की सभी तैयारियाँ समय पर पूरी हों। साथ ही, आमजन से प्राप्त थीम पर भी विचार-विमर्श किया गया।
मंडलायुक्त श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह के साथ जिलाधिकारी श्री अरविंद मलप्पा बंगारी, नगरायुक्त श्री अंकित खंडेलवाल, एडीए उपाध्यक्ष श्रीमती एम अरुणमौली, सीडीओ श्रीमती प्रतिभा सिंह, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी श्री शक्ति सिंह और अन्य संबंधित अधिकारी बैठक में मौजूद रहे।
ताज महोत्सव 2026 आगरा को सांस्कृतिक और पर्यटन के दृष्टिकोण से एक प्रमुख केंद्र के रूप में प्रदर्शित करेगा और आगंतुकों को भारतीय कला, संस्कृति और हस्तशिल्प का अद्वितीय अनुभव देगा।