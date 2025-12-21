धुंध में छिपा ताजमहल : आगरा की एक शांत और रहस्यमयी सुबह

धुंध ने बदला ताजमहल का नज़ारा
सुबह के समय जब यमुना किनारे घना कोहरा फैल जाता है, तो ताजमहल दूर से दिखाई देना बंद हो जाता है। कई पर्यटक निराश हो जाते हैं क्योंकि वे उसकी पूरी भव्यता नहीं देख पाते। वहीं कुछ लोग इस दृश्य को खास मानते हैं। उनका कहना होता है कि धुंध में ताजमहल और भी शांत, गहरा और भावनात्मकलगता है। ऐसा लगता है जैसे ताजमहल अपनी कहानी को शब्दों में नहीं, बल्कि खामोशी में सुना रहा हो।
पर्यटन और शहर की दिनचर्या पर असर
घने कोहरे का असर सिर्फ ताजमहल तक सीमित नहीं रहता। आगरा शहर की दिनचर्या भी इससे प्रभावित होती है। सड़कों पर दृश्यता कम हो जाती है, जिससे यातायात धीमा पड़ता है। ट्रेनों और बसों के समय में बदलाव देखने को मिलता है। ठंड बढ़ने के कारण लोग सुबह जल्दी बाहर निकलने से बचते हैं। पर्यटकों की संख्या में थोड़ी कमी ज़रूर आती है, लेकिन जो लोग इस मौसम में ताजमहल देखने पहुंचते हैं, वे एक अलग ही अनुभव लेकर लौटते हैं।
धुंध और ताजमहल का भावनात्मक रिश्ता
ताजमहल प्रेम की निशानी है, और धुंध उसे एक नई भावना देती है। जब ताजमहल साफ दिखाई देता है, तब उसकी बनावट और कारीगरी प्रभावित करती है। लेकिन जब वह धुंध में छिपा होता है, तब उसकी भावना और कहानी महसूस होती है।शायद यही वजह है कि धुंध में ताजमहल देखने के बाद लोग कहते हैं कि उन्होंने उसे सिर्फ देखा नहीं, बल्कि महसूस किया।