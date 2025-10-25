रसगुल्ला हाउस – आगरा की मिठास की धरोहर

सन् 1958, आगरा शहर में तेज़ रफ्तार ज़िंदगी के बीच भी, कुछ जगहें थीं जो समय के साथ अपने पुराने रंग और खुशबू को बचाए रखती थीं। ऐसी ही एक जगह थी रसगुल्ला हाउस, जो सदर बाजार और आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के पास खुला। उस समय यहाँ आना मतलब था – घर जैसी मिठास का अनुभव करना।

पढ़ाई से लौटते छात्र, रेलवे स्टेशन पर उतरते यात्री, और आस-पड़ोस के लोग – सभी यहां रुकते, ताज़ा रसगुल्लों और जलेबियों की मिठास में खुद को खो देते। पुराने लकड़ी के टेबल, दीवारों पर झूलते पुराने फोटोग्राफ, और ताज़ा बेक्ड मिठाइयों की खुशबू – हर चीज़ में एक पुराना समय बसता था।

रसगुल्ला हाउस सिर्फ मिठाई का ठिकाना नहीं था। यह लोगों के लिए मिलने-जुलने की जगह, बचपन की यादों की बस्ती और छोटे-छोटे जीवन की खुशियों का घर था। यहाँ की रसगुल्लों की नरमी

और चाशनी की मिठास में अक्सर कोई खास त्योहार या उत्सव याद आता – होली, दीपावली, या जन्मदिन।

समय के साथ शहर बदल गया, सड़कें बड़ी हुईं, और नए रेस्तरां खुल गए। लेकिन रसगुल्ला हाउस ने अपना दिल नहीं बदला। पुराने ग्राहक अब अपने बच्चों को लेकर आते, और उन्हें वही पुरानी मिठास का अहसास कराते। यह जगह न सिर्फ भोजन का अनुभव देती थी, बल्कि यादों और भावनाओं का संगम भी थी।

अगर आप आज भी आगरा के उस पुराने स्वाद और नॉस्टैल्जिक एहसास को महसूस करना चाहें, तो रसगुल्ला हाउस आपको एक यात्रा कराता है – एक यात्रा उन दिनों की, जब जीवन थोड़ा धीमा, मिठास भरा और बेहद यादगार था।