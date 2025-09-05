मेरे और तुम्हारे में

वक़्त की इतनी दूरी हो चुकी है

कि

एक पूरी पीढ़ी बसाई जा सकती है उसमें।



एक ताजमहल का काम खत्म हो सकता है।

सनकी राजाओं के भव्य महल बनाये जा सकते हैं।

सरकारें कई बार बदली जा सकती हैं।



मेरे और तुम्हारे बीच में

एक पहाड़ उगता जा रहा है-

1/N pic.twitter.com/Fvwv5kXeYQ