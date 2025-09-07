भारत एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी के लिए तैयार

नई दिल्ली - भारत द्वारा आयोजित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रभाव शिखर सम्मेलन 19 से 20 फरवरी 2026 तक दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।

यह शिखर सम्मेलन फरवरी 2025 में पेरिस में एआई एक्शन शिखर सम्मेलन, 2024 में सियोल में एआई शिखर सम्मेलन और 2023 में ब्लेचली पार्क में एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन आयोजित किया किया गया ।

यह शिखर सम्मेलन एआई की सुरक्षा को लेकर सरकारी चिंताओं से एक और कदम दूर होगा। पेशेवर सेवा फर्म क्रॉवेल के अनुसार: "यह एआई पर चर्चा को पहले के शिखर सम्मेलनों के एआई "सुरक्षा" और "कार्रवाई" विषयों से हटाकर "प्रभाव" पर केंद्रित करने का प्रयास करता है।" यह पिछले आयोजनों से एक रणनीतिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है जो शासन और सुरक्षा-केंद्रित संवादों से आगे बढ़कर, कार्यान्वयन और मापनीय परिणामों को बढ़ावा देता

है, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण में तैनाती के लिए, और मजबूत बहु-क्षेत्रीय सहयोग के लिए।

(सौजन्य: विकिपीडिया)