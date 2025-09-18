आगरा की संकरी गलियां , जहां इतिहास आज भी दीवारों से झांकता है

ताजमहल से आगे: आगरा की अनदेखी सांस्कृतिक धरोहर





जब लोग आगरा की बात करते हैं, तो सबसे पहले ताजमहल का नाम आता है। मगर वो आगरा, जो ताजमहल के पीछे बसता है पुरानी, संकरी और टेढ़ी-मेढ़ी गलियों में वहां का जिक्र बहुत कम होता है। यही वो आगरा है, जो कहानियों से बना है, जहां इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, दीवारों पर लिखा दिखता है। कभी-कभी लगता है कि ये गलियाँ खुद किसी बुज़ुर्ग की तरह हैं शांत, अनुभवी और बहुत कुछ कहने को तैयार।

एक गली, एक अफ़साना

छत्ता बाजार की एक गली है, जहां कहा जाता है कि शाहजहाँ के कारीगर ताजमहल के काम से लौटने के बाद वहीं चाय पीने बैठते थे। एक बूढ़ी अम्मा अपने घर के बाहर बैठकर रोज़ वही किस्सा सुनाती थी , जो उनके दादा ने उन्हें सुनाया था। यह जो पत्थर की चौखट है ना बेटा,वो कहती हैं, "यहाँ कभी एक कारीगर बैठा करता था, जिसे बादशाह ने अपनी अंगूठी इनाम में दी थी।"आज वो अंगूठी तो नहीं है, पर चौखट वैसी ही है — टूटी-फूटी, पर गवाह।

स्वाद जो कभी नहीं बदला

पुरानी गलियों में घुसते ही एक महक आपके दिल को छूती हैकिसी नुक्कड़ पर बृजवासी हलवाई 80 साल से पेठा बेच रहा है। वही नुस्खा, वही मिठास।पास ही एक दुकान है, जो पांचवीं पीढ़ी चला रही है — कचौरी और जलेबी के लिए सुबह से लाइन लग जाती है। एक बार एक बुज़ुर्ग दुकानदार ने कहा था, "बेटा, हमारे यहां स्वाद में मसाले नहीं, इतिहास होता है।" कहा जाता है कि किसी ज़माने में जब अकबर का काफ़िला शहर से गुज़रता था, तो इन गलियों में फूल बरसाए जाते थे। कोई ठोस सबूत नहीं है, मगर कुछ गलियों में अभी भी लोग "फूल वाली गली" कहते हैं।