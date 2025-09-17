2025 की यात्रा सूची में शुका वन क्यों हो आपका अगला पड़ाव?

यह मान्यता राज्य भर में स्थायी और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने की एक व्यापक पहल का हिस्सा है।
गिनीज़ रिकॉर्ड धारक पक्षीशाला
शुक वन, जिसने एक ही पक्षीशाला में सबसे अधिक पक्षी प्रजातियों को रखने का गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड** बनाया है, 450 से अधिक प्रजातियों के 2,000 से अधिक पक्षियों का घर है। यह श्री गणपति सच्चिदानंद स्वामीजी** के दिमाग की उपज है, जिन्होंने इस अभयारण्य की स्थापना न केवल एक संरक्षण प्रयास के रूप में की, बल्कि पक्षी चिकित्सा, पुनर्वास और आध्यात्मिक शिक्षा के केंद्र के रूप में भी की।
अभयारण्य और पक्षी अस्पताल
शुक वन केवल एक पर्यटक आकर्षण ही नहीं है, बल्कि यह एक पूर्णतः सुसज्जित पक्षी अस्पताल और पुनर्वास केंद्र के रूप में भी कार्य करता है। यह केंद्र घायल, परित्यक्त और तस्करी किए गए पक्षियों को बचाता है और उनका उपचार करता है, जिनमें से कई लुप्तप्राय या विदेशी प्रजातियाँ हैं।
केंद्र के पशु चिकित्सा विशेषज्ञ सर्जरी, फिजियोथेरेपी और पक्षी व्यवहार पुनर्वास के लिए विशेष सुविधाओं के साथ दीर्घकालिक देखभाल प्रदान करते हैं।
अद्वितीय विशेषता: राशि पक्षी
शुक वन का एक सबसे अनूठा पहलू ज्योतिष और पक्षी प्रतीकवाद का इसका एकीकरण है। भारतीय परंपरा के अनुसार, प्रत्येक राशि एक विशिष्ट पक्षी से मेल खाती है। आगंतुक अभयारण्य के राशि चक्र पक्षी उद्यान के माध्यम से इस आध्यात्मिक संबंध का अनुभव कर सकते हैं, जहाँ प्रत्येक घेरा12 ज्योतिषीय राशियों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है।
आध्यात्मिकता और जैव विविधता के इस मिश्रण ने शुक वन को आध्यात्मिक पर्यटकों और सांस्कृतिक रूप से गहन अनुभवों की तलाश करने वाली युवा पीढ़ी के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय बना दिया है।
बढ़ती संख्या और भविष्य की योजनाएँ
नए आधिकारिक दर्जे के साथ, कर्नाटक पर्यटन विभाग को अभयारण्य में आने वाले पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है, जो अपनी वैश्विक प्रशंसा के बावजूद कुछ हद तक गुमनाम रहा है।
शुक वन कर्नाटक की समृद्ध पारिस्थितिक और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। यह मान्यता बेहतर बुनियादी ढाँचे और संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने में सक्षम बनाएगी," कर्नाटक पर्यटन विभाग के एक अधिकारी ने कहा।
आने वाले महीनों में सड़क पहुँच, साइनेज, निर्देशित पर्यटन विकल्पों और बहुभाषी समर्थन में सुधार की उम्मीद है।