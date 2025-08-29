भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत में और अधिक जापानी निवेश का आह्वान किया है। तोक्यो में जापानी और भारतीय कारोबारियों के एक मंच को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि उनकी सरकार विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए कर सुधार और विनियमन लागू कर रही है।

उन्होंने यह भी कहा कि मोटरवाहन के क्षेत्र में द्विपक्षीय साझेदारी अत्यंत सफल रही है, और दोनों देश सेमिकंडक्टर, रोबॉटिक्स और पोतनिर्माण जैसे क्षेत्रों में भी "वही जादू दोहरा सकते हैं"।

मोदी ने जापान को तकनीकी महाशक्ति और भारत को प्रतिभा महाशक्ति बताया। उन्होंने कहा कि जापान की तकनीक और भारत की प्रतिभा मिलकर इस सदी की तकनीकी क्राँति का नेतृत्व कर सकते हैं। उन्होंने और आर्थिक विकास हासिल करने के लिए उन्नत उद्योगों में मानव संसाधनों के आदान-प्रदान

( एनएचके वर्ल्ड-जापान से साभार )