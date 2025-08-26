सरमोली, जहाँ प्रकृति अपनी उत्कृष्ट कृतियाँ उकेरती है

पश्चिमी हिमालय के हृदय में एक मनोरम गाँव बसा है जो किसी पोस्टकार्ड से निकला हुआ सा लगता है। अपनी प्राचीन प्राकृतिक सुंदरता और जीवंत सांस्कृतिक विरासत के साथ, सरमोली गाँव एक छिपा हुआ रत्न है जो आपकी खोज का इंतज़ार कर रहा है। समुद्र तल से 2300 मीटर की ऊँचाई पर बसा यह अनोखा गाँव उत्तराखंड के जीवंत ग्रामीण जीवन का प्रमाण है। पूर्वी क्षितिज पर राजसी नंदा देवी और घाटियों की रक्षा करती बर्फ से ढकी पंचाचूली चोटियों के साथ, सरमोली एक ऐसा अनूठा अनुभव प्रदान करता है जो हिमालयी जीवन शैली के सार को दर्शाता है। इसके अलावा, इस गाँव को देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव के रूप में मान्यता प्राप्त है, और यहाँ की यात्रा हिमालय के हृदय में एक अविस्मरणीय यात्रा का वादा करती है।

अतुलनीय प्राकृतिक सौंदर्य

सरमोली का प्राकृतिक सौंदर्य किसी लुभावने अनुभव से कम नहीं है। कल्पना कीजिए कि आप पश्चिमी हिमालय के शांत आलिंगन में जाग रहे हैं, जो नंदा देवी, त्रिशूली और हरदेव जैसी प्रतिष्ठित चोटियों से घिरा हुआ है। पूर्व में, गोरी घाटी में बर्फ से ढकी पंचाचूली चोटियाँ नाटकीय रूप से उभरी हुई हैं, जो गाँव के शांत अस्तित्व की एक अद्भुत पृष्ठभूमि बनाती हैं।

सरमोली का घर, गोरी घाटी अपनी समृद्ध प्राकृतिक जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। इसे बर्डलाइफ इंटरनेशनल और IUCN दोनों द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता

दी गई है, जहाँ 325 पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यह इसे पक्षी प्रेमियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग बनाता है, जो घाटी के हरे-भरे परिदृश्यों का अन्वेषण कर सकते हैं और दुर्लभ पक्षी प्रजातियों को देख सकते हैं।

सांस्कृतिक समृद्धि

सरमोली गाँव हिमालय की परंपराओं में गहराई से निहित एक जीवंत ग्रामीण जीवन शैली पर पनपता है। पलायन का सामना कर रहे कई अन्य दूरदराज के गाँवों के विपरीत, सरमोली ने अपने सामुदायिक बंधनों को सफलतापूर्वक बनाए रखा है, जिससे यह हिमालयी संस्कृति का एक प्रतीक बन गया है।





(incredibleindia.gov)