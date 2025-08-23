भारत का एकमात्र मंदिर जहाँ कुत्तों को पवित्र माना जाता है

केरल का पारसिनी मदप्पुरा मंदिर न केवल अपनी विशिष्ट सफ़ेद, तीन मंजिला संरचना के लिए प्रसिद्ध है, जो पारंपरिक केरल मंदिर वास्तुकला से अलग है, बल्कि इसलिए भी कि यहाँ कुत्तों को पवित्र माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान मुथप्पन के साथ एक कुत्ता भी रहता है। भक्तों को प्रसाद चढ़ाने से पहले, प्रसाद का पहला भाग कुत्ते को परोसने की प्रथा है।

वार्षिक पुथरी तिरुवप्पन महोत्सव दिसंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। यह जीवंत फसल उत्सव, जिसे मुथप्पन तिरुवप्पन महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, भक्तों के लिए निःशुल्क भोजन और आवास प्रदान करता है और मंदिर की समावेशी और उदार भावना को दर्शाता है।



