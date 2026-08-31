क्या आगरा उत्तर प्रदेश का अगला सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र बन सकता है?

आगरा का नाम सुनते ही हमारे मन में सबसे पहले ताजमहल, पर्यटन, पेठा और जूता उद्योग की तस्वीर सामने आती है। लेकिन बदलती अर्थव्यवस्था और तेजी से बढ़ती तकनीक के इस दौर में क्या आगरा की पहचान केवल पर्यटन नगरी तक सीमित रहनी चाहिए?

क्या आने वाले वर्षों में आगरा उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र बन सकता है?

मेरे विचार से इसका उत्तर हाँ है।

हालाँकि इसके लिए केवल एक सरकारी केंद्र या कुछ कंपनियों की मौजूदगी पर्याप्त नहीं होगी। आगरा को ऐसा पूरा वातावरण तैयार करना होगा, जहाँ तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवा, नए उद्यमी, स्थानीय व्यवसाय, शिक्षण संस्थान, निवेशक और सरकार मिलकर काम कर सकें।

आगरा के लिए सूचना प्रौद्योगिकी क्यों महत्वपूर्ण है?

आगरा और आसपास के क्षेत्रों में हर वर्ष बड़ी संख्या में युवा इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, प्रबंधन और अन्य व्यावसायिक शिक्षा पूरी करते हैं।

इनमें से बहुत से युवा तकनीकी क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। लेकिन अच्छी नौकरी की तलाश में उन्हें नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे शहरों की ओर जाना पड़ता है।

यह केवल युवाओं के दूसरे शहर जाने की समस्या नहीं है। जब प्रतिभाशाली युवा

आगरा से बाहर जाते हैं, तो शहर अपनी प्रतिभा के साथ-साथ भविष्य के उद्यमी और नए व्यवसाय बनाने वाले लोग भी खो देता है।

यदि आगरा में पर्याप्त तकनीकी रोजगार के अवसर पैदा हों, तो इसका लाभ पूरे शहर को मिल सकता है।

तकनीकी क्षेत्र में काम करने वाले लोग मकान किराये पर लेते हैं, भोजनालयों में जाते हैं, खरीदारी करते हैं, परिवहन का उपयोग करते हैं और स्थानीय सेवाओं पर खर्च करते हैं।

इसलिए सूचना प्रौद्योगिकी का विकास केवल कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर तक सीमित विषय नहीं है। यह पूरे शहर की अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता रखता है।

आगरा में एसटीपीआई की मौजूदगी एक महत्वपूर्ण शुरुआत

आगरा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया यानी एसटीपीआई की मौजूदगी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण आधार है।

एसटीपीआई का उद्देश्य सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी सेवाओं को बढ़ावा देना है। आगरा में नए उद्यमियों और तकनीकी व्यवसायों के लिए आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने की दिशा में भी इसका महत्व है।

लेकिन हमें यह समझना होगा कि केवल एसटीपीआई केंद्र होने से कोई शहर सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र नहीं बन जाता।

इसके लिए कुशल युवा, अच्छे कार्यालय, तेज और भरोसेमंद इंटरनेट, बिजली की व्यवस्था, प्रशिक्षण, निवेश, नए उद्यमों के लिए सहायता और बड़े ग्राहकों की आवश्यकता होती है।

एसटीपीआई को आगरा के तकनीकी विकास की शुरुआत माना जा सकता है। अब जरूरत इस बात की है कि इसके आसपास एक मजबूत तकनीकी वातावरण तैयार किया जाए।

आगरा को दूसरे शहरों की नकल नहीं करनी चाहिए

जब किसी शहर को तकनीकी केंद्र बनाने की बात होती है तो अक्सर बेंगलुरु, हैदराबाद या नोएडा का उदाहरण दिया जाता है।

लेकिन आगरा को इन शहरों की नकल करने की जरूरत नहीं है।

आगरा की अपनी विशेषताएँ हैं।

यह एक प्रमुख पर्यटन केंद्र है। यहाँ जूता और चमड़ा उद्योग है। छोटे और मध्यम व्यवसायों की बड़ी संख्या है। आसपास के क्षेत्रों में शिक्षा संस्थान हैं और बड़ी संख्या में युवा तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

इन सभी खूबियों को तकनीक के साथ जोड़कर आगरा अपना अलग मॉडल तैयार कर सकता है।

पर्यटन और तकनीक का मेल आगरा के लिए बड़ा अवसर

आगरा की सबसे बड़ी पहचान पर्यटन है और यही उसकी तकनीकी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती है।

हर वर्ष देश-विदेश से लोग ताजमहल देखने आते हैं। लेकिन किसी पर्यटक को केवल ताजमहल की जानकारी नहीं चाहिए।

उसे रहने की जगह, भोजन, स्थानीय परिवहन, मार्गदर्शक, खरीदारी, अन्य दर्शनीय स्थल और पूरी यात्रा की योजना की जरूरत होती है।

यहाँ तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

आगरा से ऐसे नए व्यवसाय विकसित हो सकते हैं जो पर्यटकों को उनकी पूरी यात्रा की योजना बनाने में सहायता करें।

कल्पना कीजिए कि कोई विदेशी पर्यटक आगरा आने से पहले अपने मोबाइल पर यह पूछ सके कि उसके पास दो दिन हैं तो उसे किन स्थानों पर जाना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, कहाँ भोजन करना चाहिए और स्थानीय खरीदारी कहाँ से करनी चाहिए।

यदि ऐसी सुविधाएँ आगरा से विकसित होती हैं तो आगरा केवल पर्यटन का केंद्र नहीं रहेगा बल्कि पर्यटन से जुड़ी तकनीकी सेवाओं का भी केंद्र बन सकता है।

स्थानीय उद्योग और तकनीक को जोड़ना होगा

आगरा की दूसरी बड़ी ताकत उसका स्थानीय उद्योग है।

जूता और चमड़ा उद्योग से लेकर छोटे व्यापारियों और निर्माण इकाइयों तक, शहर में बड़ी संख्या में व्यवसाय हैं।

इन व्यवसायों को भी तकनीक की आवश्यकता है।

उन्हें अपने माल का हिसाब रखने, ग्राहकों की जानकारी संभालने, बिक्री बढ़ाने, माल की आपूर्ति नियंत्रित करने और अपने उत्पाद देश-विदेश के ग्राहकों तक पहुँचाने के लिए आधुनिक तकनीकी साधनों की जरूरत होती है।

यदि आगरा की स्थानीय तकनीकी कंपनियाँ इन व्यवसायों की समस्याओं को समझकर उनके लिए आसान और सस्ती तकनीकी सुविधाएँ विकसित करें तो दोनों क्षेत्रों को लाभ होगा।

स्थानीय उद्योग को तकनीक मिलेगी और स्थानीय तकनीकी कंपनियों को अपने ही शहर में ग्राहक मिलेंगे।

क्या आगरा में तकनीकी रोजगार बढ़ सकता है?

यह सवाल आगरा के युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है।

मेरा मानना है कि तकनीकी रोजगार बढ़ाने के लिए केवल बड़ी कंपनियों का इंतजार करना सही नहीं होगा।

छोटी कंपनियाँ भी बड़ी भूमिका निभा सकती हैं।

एक छोटी सॉफ्टवेयर कंपनी कुछ लोगों से शुरू होकर कुछ वर्षों में सैकड़ों लोगों को रोजगार दे सकती है।

अगर आगरा में ऐसी अनेक छोटी और मध्यम तकनीकी कंपनियाँ विकसित होती हैं तो शहर में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ सकते हैं।

इसके अलावा घर से काम करने की सुविधा, स्वतंत्र रूप से काम करने वाले तकनीकी विशेषज्ञ, डिजिटल सेवाएँ और ऑनलाइन व्यवसाय भी रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकते हैं।

सबसे बड़ी चुनौती प्रतिभाशाली युवाओं को आगरा में रोकना है

आगरा के तकनीकी विकास की सबसे बड़ी चुनौती शायद प्रतिभा को शहर में रोकना होगी।

यदि किसी विद्यार्थी को आगरा में अच्छी नौकरी नहीं मिलती तो वह दूसरे शहर चला जाएगा।

अगर वहाँ उसे अच्छा वेतन और बेहतर भविष्य दिखाई देता है तो उसके वापस लौटने की संभावना कम हो जाती है।

इसलिए विद्यालयों और महाविद्यालयों को स्थानीय उद्योगों के साथ अधिक मजबूती से जोड़ना होगा।

विद्यार्थियों को केवल परीक्षा और डिग्री तक सीमित शिक्षा देने के बजाय उन्हें वास्तविक परियोजनाओं, प्रशिक्षण और उद्योग से जुड़े काम का अनुभव देना होगा।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आँकड़ा विश्लेषण, सॉफ्टवेयर निर्माण, साइबर सुरक्षा और बादल आधारित तकनीक जैसे आधुनिक क्षेत्रों में व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

अगर विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान ही स्थानीय कंपनियों और नए उद्यमों के साथ काम करने का अवसर मिलने लगे तो प्रतिभाशाली युवाओं को आगरा में रोकना आसान हो सकता है।

क्या आगरा में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क होना चाहिए?

मेरे विचार से आगरा में एक आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी पार्क की आवश्यकता है।

लेकिन केवल एक बड़ी इमारत बनाकर उसे तकनीकी पार्क का नाम दे देना पर्याप्त नहीं होगा।

वहाँ ऐसी सुविधाएँ होनी चाहिए जहाँ कोई नया उद्यमी बिना बड़ी परेशानी के अपना काम शुरू कर सके।

उसे कार्यालय, तेज इंटरनेट, बिजली की निरंतर व्यवस्था, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, बैठक की सुविधा और दूसरे व्यवसायों से संपर्क का अवसर मिलना चाहिए।

छोटी कंपनियों के साथ-साथ बड़ी कंपनियों के लिए भी स्थान होना चाहिए।

यदि ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है तो एक ही स्थान पर अनेक तकनीकी व्यवसाय विकसित हो सकते हैं और एक-दूसरे से सीख सकते हैं।

सरकार और निजी क्षेत्र को साथ काम करना होगा

आगरा को तकनीकी केंद्र बनाने की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं हो सकती।

सरकार अच्छी नीतियाँ और आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध करा सकती है।

शिक्षण संस्थान कुशल युवा तैयार कर सकते हैं।

निजी कंपनियाँ रोजगार और निवेश ला सकती हैं।

निवेशक नए उद्यमों को पूँजी दे सकते हैं।

और स्थानीय व्यवसाय तकनीकी कंपनियों के शुरुआती ग्राहक बन सकते हैं।

इन सभी के बीच मजबूत सहयोग ही आगरा को तकनीकी केंद्र बनाने में मदद करेगा।

वर्ष 2030 का आगरा कैसा हो सकता है?

कल्पना कीजिए कि वर्ष 2030 में आगरा का एक युवा सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ अपने भविष्य के लिए शहर छोड़ने के बजाय यहीं काम कर रहा है।

वह आगरा में बैठकर विदेश की किसी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बना रहा है।

उसी तकनीकी परिसर में कोई नया उद्यम कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से पर्यटन की समस्याओं का समाधान कर रहा है।

दूसरी कंपनी आगरा के जूता उद्योग के लिए आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने वाली तकनीक तैयार कर रही है।

पास के महाविद्यालयों के विद्यार्थी इन कंपनियों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

नए उद्यमी एसटीपीआई की सुविधाओं का उपयोग करके अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं।

और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आगरा का युवा अपने शहर में रहते हुए भी पूरी दुनिया के साथ काम कर रहा है।

क्या यह संभव है?

हाँ, बिल्कुल।

लेकिन इसके लिए आज से योजना बनानी होगी और लगातार काम करना होगा।

आगरा को अपनी अलग पहचान बनानी होगी

आगरा को नोएडा या बेंगलुरु बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।

उसे आगरा बनना चाहिए।

ऐसा आगरा जहाँ पर्यटन और तकनीक साथ चलें।

जहाँ स्थानीय उद्योग और आधुनिक तकनीक एक-दूसरे को मजबूत करें।

जहाँ महाविद्यालयों से निकलने वाले युवाओं को अपने शहर में ही रोजगार और उद्यम के अवसर मिलें।

जहाँ नए व्यवसाय शुरू करने वाले युवाओं को कार्यालय, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और निवेश तक पहुँच मिले।

और जहाँ आगरा की स्थानीय समस्याओं को हल करने वाली तकनीक दुनिया के दूसरे शहरों में भी इस्तेमाल हो सके।