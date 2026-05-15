15 मई 2026

क्या भारत के स्कूलों में मोबाइल फोन पूरी तरह बैन होने चाहिए ?

 

आज के समय में मोबाइल फोन बच्चों की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। ऑनलाइन पढ़ाई, इंटरनेट और डिजिटल जानकारी के कारण मोबाइल कई मामलों में उपयोगी साबित हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ स्कूलों में मोबाइल फोन का बढ़ता इस्तेमाल चिंता का विषय भी बनता जा रहा है। कई शिक्षक मानते हैं कि मोबाइल की वजह से बच्चों का ध्यान पढ़ाई से भटक रहा है और उनकी एकाग्रता कम हो रही है।

स्कूलों में अक्सर देखा जाता है कि बच्चे पढ़ाई के दौरान सोशल मीडिया, गेम्स या वीडियो में व्यस्त हो जाते हैं। इससे न केवल उनका समय खराब होता है, बल्कि पढ़ाई का माहौल भी प्रभावित होता है। कुछ मामलों में मोबाइल के गलत इस्तेमाल से साइबर बुलिंग और नकल जैसी समस्याएँ भी सामने आती हैं। यही कारण है कि कई लोग स्कूलों में मोबाइल फोन पूरी तरह बैन करने की मांग करते हैं।

वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का मानना है कि मोबाइल को पूरी तरह गलत कहना भी सही नहीं है। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो मोबाइल बच्चों के लिए सीखने का अच्छा माध्यम बन सकता है। आज कई शैक्षणिक ऐप्स, ऑनलाइन क्लास और डिजिटल नोट्स

पढ़ाई को आसान बना रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि समस्या मोबाइल में है या उसके गलत इस्तेमाल में।

विशेषज्ञों का कहना है कि स्कूलों में मोबाइल के उपयोग के लिए स्पष्ट नियम बनाए जाने चाहिए। जैसे क्लास के दौरान मोबाइल बंद रखना, केवल पढ़ाई से जुड़े कामों के लिए इस्तेमाल करना और छोटे बच्चों को मोबाइल से दूर रखना। इससे तकनीक का फायदा भी मिलेगा और पढ़ाई का माहौल भी खराब नहीं होगा।

आज के डिजिटल दौर में मोबाइल से पूरी तरह दूरी बनाना मुश्किल है, लेकिन बच्चों को उसका सही उपयोग सिखाना बेहद जरूरी है। आने वाले समय में यही समझ तय करेगी कि तकनीक बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाएगी या नुकसान पहुंचाएगी।