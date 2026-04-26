भारत की आत्मा को कैमरे में कैद करने वाले रघु राय का निधन

S. Paul से उन्हें इस क्षेत्र में प्रेरणा मिली।
वे अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्था Magnum Photos के सदस्य रहे, जो दुनिया के चुनिंदा श्रेष्ठ फोटोग्राफरों को ही स्थान देती है। उनकी तस्वीरों में आम लोगों का जीवन, देश की राजनीति और ऐतिहासिक घटनाएं गहराई से झलकती हैं।1984 की Bhopal Gas Tragedy को उन्होंने जिस संवेदनशीलता के साथ अपने कैमरे में कैद किया, वह आज भी फोटो जर्नलिज्म का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। उनकी तस्वीरों ने दुनिया को इस त्रासदी की भयावहता से रूबरू कराया।
रघु राय को Taj Mahal से विशेष प्रेम था। उन्होंने इस ऐतिहासिक धरोहर को अलग-अलग रोशनी, मौसम और भावनात्मक दृष्टिकोण से चित्रित किया। उनकी तस्वीरों में ताजमहल केवल एक स्मारक नहीं, बल्कि प्रेम और समय की गहराई का प्रतीक बनकर उभरता है। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें Padma Shri से सम्मानित किया था। उनकी तस्वीरें आज भी दुनिया भर की प्रदर्शनियों, संग्रहालयों और प्रकाशनों में जीवित हैं।