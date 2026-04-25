आगरा के स्वर्गीय वैध राम गोपाल चतुर्वेदी ने बनाया था पहला दाल का मसाला

यदि आप दाल के शौकीन हों तो अवश्य जानें कि भारत में दाल का मसाला सबसे पहले 1908 में आगरा के स्वर्गीय वैध पंडित राम गोपाल चतुर्वेदी ने बनाया था। 1937 में उनकी मृत्यु के बाद, उनके बेटे, स्वर्गीय पंडित महेश पहलवान ने मसालों को भारत के हर घर तक पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत की। 1983 में पंडित महेश पहलवान भी गुज़र गए। अभी, मसाले पंडित महेश के बेटों और पोतों की देखरेख में बनाये जाना जारी हैं। शुरुआत में, दाल मसाला, रामवन वटी, हाजमा चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, सुलेमानी चटनी, अनार दाना गोली, वगैरह जैसे कुछ ही प्रोडक्ट बनते थे। आगरा के इस परिवार ने अनोखे मसाले का स्वाद हर घर तक पहुँचाने के लिए बहुत मेहनत की।

क्योंकि सारा काम परिवार के लोग ही करते थे। इसे कभी भी पूरे प्रोफेशन की तरह नहीं लिया गया, बल्कि एक मिशन की तरह लिया गया जहाँ रॉ-मटेरियल की क्वालिटी, प्योरिटी और खरीद पर पूरा ध्यान दिया जाता है। साथ ही, बनाने का प्रोसेस परिवार के लोगों की देखरेख में होता है। इसीलिए कोई भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को चैलेंज नहीं कर सकता। अभी, 'चौबे जी के मसाला' कंपनी चाट मसाला, गरम मसाला, चना मसाला, कसूरी मैथी, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मरिच पाउडर, आमचूर, जीरा, अजवाइन, राई, सौंफ वगैरह जैसे कई मसालों को प्रोसेस और पैक कर रही है। सभी प्रोडक्ट्स भारत सरकार के एगमार्क से अप्रूव्ड हैं।