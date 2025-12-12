सांसद राजकुमार चाहर की संसद में मांग: आगरा को IT हब बनाने का समय आ गया

आगरा में IT हब की आवश्यकता क्यों है

(By Rajeev Saxena)हाल ही में आगरा के सांसद राजकुमार चाहर ने संसद में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा: आगरा को सूचना प्रौद्योगिकी (IT) हब के रूप में विकसित किया जाए। सांसद ने जोर देकर कहा कि शहर में युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर नहीं हैं और अगर यह कदम उठाया गया, तो न केवल स्थानीय युवाओं को अपने शहर में काम करने का अवसर मिलेगा, बल्कि आगरा की आर्थिक ताकत और पहचान भी बढ़ेगी।

आगरा, एक ऐसा शहर जो अपनी ऐतिहासिक धरोहर और पर्यटन के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, अब तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाने की जरूरत महसूस कर रहा है। शहर में हर साल हजारों इंजीनियर और प्रबंधन स्नातक तैयार होते हैं, लेकिन स्थानीय रोजगार की कमी के कारण उन्हें दिल्ली, नोएडा और अन्य महानगरों की ओर पलायन करना पड़ता है। अगर आगरा में IT हब विकसित

होता है, तो यह युवाओं की प्रतिभा को शहर में बनाए रखने, बेरोजगारी कम करने और आर्थिक विकास को गति देने का सबसे बड़ा अवसर होगा।

रणनीतिक स्थिति और विकास की संभावनाएं

आगरा की भौगोलिक स्थिति इसे IT कंपनियों के लिए आदर्श बनाती है। दिल्ली और नोएडा से मात्र कुछ घंटे की दूरी, यमुना एक्सप्रेसवे, रेल नेटवर्क और हवाई कनेक्टिविटी इसे उत्तर भारत का रणनीतिक केंद्र बनाते हैं। साथ ही, आगरा में कम भूमि लागत और अपेक्षाकृत कम जीवन-यापन खर्च स्टार्टअप्स और बड़े IT कंपनियों के लिए आकर्षक अवसर प्रदान करते हैं। अगर सरकार और निवेशक सही नीति और बुनियादी ढांचा प्रदान करें, तो आगरा एक छोटे लेकिन प्रभावशाली IT हब के रूप में उभर सकता है।

तकनीक और पर्यटन का संगम

आगरा केवल ताजमहल या ऐतिहासिक धरोहरों के लिए ही नहीं, बल्कि डिजिटल तकनीक और नवाचार के लिए भी एक बड़ा अवसर रखता है। IT हब बनने के साथ शहर में डिजिटल ट्रैवल प्लेटफॉर्म, AR/VR आधारित हेरिटेज मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी सॉफ्टवेयर और नए स्टार्टअप्स के लिए अवसर खुल सकते हैं। यह आगरा को केवल पर्यटन नगरी के रूप में नहीं, बल्कि तकनीकी और नवाचार का केंद्र भी बना देगा।

सांसद की मांग: भविष्य की दिशा तय करने वाला कदम

सांसद राजकुमार चाहर ने संसद में आगरा को IT हब बनाने की मांग उठाकर यह संदेश दिया कि स्थानीय युवाओं, शिक्षा और आर्थिक विकास को राष्ट्रीय स्तर पर महत्व दिया जा रहा है। अगर इस मांग को नीति और निवेश के रूप में आकार दिया जाए, तो आने वाले वर्षों में आगरा एक ऐसा शहर बन सकता है जो इतिहास और तकनीक दोनों का संगम हो।



