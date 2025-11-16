गीतकार सोम ठाकुर आगरा के लोगों के दिलों की धड़कन हैं

सोम ठाकुर का जन्म 5 मार्च 1934 को आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ। आगरा की ऐतिहासिक गलियों, यमुना की ठंडी हवाओं और ब्रज की मधुर बोली में पली-बढ़ी प्रतिभाएँ आज भी इस शहर की सांस्कृतिक धड़कन हैं, और उनमें प्रमुख हैं सोम ठाकुर।
गीतों में बसती संवेदनाएँ और उनका काव्यिक जादू
सोम ठाकुर की लेखनी में प्रेम, करुणा, प्रकृति और मानव भावनाओं का सुंदर संगम स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। उनके गीत और कविताएँ सरल, सीधे और दिल को छू लेने वाली हैं। उनके शब्दों में हमेशा संगीत का प्रवाह रहता है जैसे हर कविता और गीत जीवंत धुन में बदल जाए। यही कारण है कि उनके कविता पाठ और गीत सुनने का अनुभव हर उम्र के लोगों के लिए आज भी उतना ही ताज़ा और मोहक है।