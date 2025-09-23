ताजमहल का पहला विदेशी पर्यटक: जब फ्रांसीसी यात्री टैवर्नियर पहुँचे आगरा





टैवर्नियर:ताजमहल का पहला विदेशी पर्यटक,सन् 1665

ताजमहल आज दुनिया भर में मोहब्बत की सबसे खूबसूरत निशानी के रूप में जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे देखने वाला पहला विदेशी पर्यटक कौन था? इतिहास के अनुसार, ताजमहल का पहला दर्ज किया गया विदेशी दर्शक था जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर, जो कि फ्रांस का एक प्रसिद्ध व्यापारी और यात्री था। ताजमहल आज दुनिया भर में मोहब्बत की सबसे खूबसूरत निशानी के रूप में जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे देखने वाला पहला विदेशी पर्यटक कौन था? इतिहास के अनुसार, ताजमहल का पहला दर्ज किया गया विदेशी दर्शक था जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर, जो कि फ्रांस का एक प्रसिद्ध व्यापारी और यात्री था।





सन् 1665 के आसपास टैवर्नियर भारत आया और मुगलकालीन शहरों की यात्रा के दौरान आगरा पहुँचा। ताजमहल को उस समय बने हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था — शाहजहाँ ने इसे अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया था और इसका निर्माण 1653 में पूरा हुआ था। टैवर्नियर ताजमहल की सुंदरता से इस कदर प्रभावित हुआ कि उसने अपने यात्रा वृतांत में इसका विस्तार से वर्णन किया।





उसने लिखा कि यह एक सफेद संगमरमर का भव्य मकबरा है, जो दिन के अलग-अलग समय में अलग रंगों में चमकता है। उसकी नजर में ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि कला और भावनाओं का संगम था। टैवर्नियर की पुस्तकों और यात्रा-विवरणों के ज़रिए यूरोप को पहली बार ताजमहल की झलक मिली, जिससे इसकी ख्याति धीरे-धीरे पूरी दुनिया में फैल गई।





इस प्रकार टैवर्नियर सिर्फ एक पर्यटक नहीं था, बल्कि उसने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक मंच पर पहुँचाने में अहम भूमिका निभाई।