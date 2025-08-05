यात्रियों में टेंशन करने के लिए हैदराबाद हवाई अड्डे पर थेरेपी डॉगस ,दुनिया में पहला प्रयोग

थेरेपी डॉग कार्यक्रम का उद्देश्य यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाना है, इसके लिए एक अनूठी सहभागिता गतिविधि प्रदान करना है जो यात्रियों को उनकी यात्रा के दौरान तनावमुक्त रहने में मदद करती है। थेरेपी डॉग्स की उपस्थिति चिंता को कम करने, मनोदशा को बेहतर बनाने और हवाई अड्डे के वातावरण को सकारात्मक और शांत बनाने के लिए जानी जाती है। वे केवल उन्हीं यात्रियों से बातचीत करेंगे जो स्वेच्छा से उनके पास आते हैं, जिससे यात्रियों को आराम मिलता है।
थेरेपी डॉग्स भावनात्मक आराम प्रदान करने, कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन को कम करने और सेरोटोनिन के स्तर को बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं।