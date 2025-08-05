5 अगस्त 2025

यात्रियों में टेंशन करने के लिए हैदराबाद हवाई अड्डे पर थेरेपी डॉगस ,दुनिया में पहला प्रयोग

 

यात्रा के दौरान यात्रियों में टेंशन तथा चिंताओं को कम करने तथा उनसे  निपटने में मदद के लिए हैदराबाद हवाई अड्डे ने 'थेरेपी डॉग्स' की शुरुआत की है। जिससे यात्रिओं  काफी लाभ देखा गया है। हवाई यात्रा के दौरान टेंशन अक्सर लंबी लम्बी लाइनों , अप्रत्याशित देरी और टर्मिनलों पर जाने के मानसिक बोझ से जुड़ी होती हैं । देखा गया है , एक शांत कुत्ते को कुछ मिनटों तक सहलाने से तनाव कम हो सकता है, खासकर चिंतित यात्रियों, अकेले यात्रियों या बच्चों के लिए।

थेरेपी डॉग कार्यक्रम का उद्देश्य यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाना है, इसके लिए एक अनूठी सहभागिता गतिविधि प्रदान करना है जो यात्रियों को उनकी यात्रा के दौरान तनावमुक्त रहने में मदद करती है। थेरेपी डॉग्स की उपस्थिति चिंता को कम करने, मनोदशा को बेहतर बनाने और हवाई अड्डे के वातावरण को सकारात्मक और शांत बनाने के लिए जानी जाती है। वे केवल उन्हीं यात्रियों से बातचीत करेंगे जो स्वेच्छा से उनके पास आते हैं, जिससे यात्रियों को आराम मिलता है।

थेरेपी डॉग्स भावनात्मक आराम प्रदान करने, कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन को कम करने और सेरोटोनिन के स्तर को बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। 