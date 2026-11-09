आगरा के पुराने सिनेमाघरों का वो दौर, जिसे नई पीढ़ी शायद नहीं जानती

आगरा के पुराने सिनेमाघरों के नाम याद कीजिए। शाह, अंजना, चित्रा, रॉक्सी, जसवंत, मेहर... इनमें से कुछ नाम आज भी पुराने शहरवासियों को याद होंगे। नई पीढ़ी के लिए शायद ये सिर्फ पुराने सिनेमाघरों के नाम हैं, लेकिन एक समय था जब इन जगहों की अपनी पहचान हुआ करती थी।

फिल्म रिलीज होने वाली है, किस हॉल में लगी है, टिकट कितने का है और दोस्तों के साथ कौन सा शो देखना है, ये सब बातें फिल्म देखने के कार्यक्रम का हिस्सा थीं।

आज की तरह मोबाइल पर टिकट बुक करके सीधे हॉल में पहुंच जाने वाली बात नहीं थी।

टिकट खिड़की पर भीड़ और फिल्म देखने की तैयारी

पहले सिनेमाघर जाने के लिए थोड़ी तैयारी करनी पड़ती थी। खासकर अगर फिल्म नई हो और लोगों में उसका क्रेज हो।

टिकट खिड़की पर लाइन लगती थी। पसंद की सीट मिल जाए, इसके लिए जल्दी पहुंचना पड़ता था। कई बार टिकट मिलना आसान नहीं होता था। जिन फिल्मों की मांग ज्यादा होती थी, उनके टिकट ब्लैक में बिकने की बातें भी आम थीं।

फिल्म देखने का कार्यक्रम भी आज की तरह कभी भी नहीं बन जाता था। दोपहर का मैटिनी शो, शाम का शो या रात का आखिरी शो, लोगों को समय के हिसाब से योजना बनानी पड़ती थी।

आगरा के पुराने दर्शकों की यादों में यह अनुभव आज भी मौजूद है। किसी के लिए दोस्तों के साथ फिल्म देखना कॉलेज के दिनों की याद है, तो किसी के लिए परिवार के साथ रविवार का कार्यक्रम।

आगरा में सिनेमाघरों की कमी नहीं थी

एक दौर में आगरा में सिनेमाघरों की अच्छी-खासी संख्या थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की 11 जनवरी 2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार, करीब 15 साल पहले यानी 2000 के आसपास शहर में

लगभग 23 सिनेमा हॉल थे। उसी रिपोर्ट में बताया गया था कि 2016 तक इनमें से केवल चार के आसपास ही चालू बचे थे।

यह गिरावट अपने आप में काफी कुछ बताती है।

शाह टॉकीज, अंजना, चित्रा और रॉक्सी जैसे नाम आगरा की पुरानी फिल्म संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। भगवान टॉकीज, श्री सिनेमा और मेहर जैसे सिनेमाघरों ने भी शहर के दर्शकों को लंबे समय तक बड़े पर्दे का अनुभव दिया।

कुछ सिनेमाघर बंद हो गए, कुछ की जगह दूसरी इमारतें बन गईं और कुछ ने बदलते समय के साथ खुद को बचाए रखने की कोशिश की।

मेहर और श्री सिनेमा की अपनी कहानी है

आगरा के मेहर सिनेमा का इतिहास भी दिलचस्प है। इसकी शुरुआत 29 सितंबर 1977 को हुई थी। शुरुआत के दो वर्षों तक यहां केवल अंग्रेजी फिल्में दिखाई जाती थीं। इसके शुरुआती प्रदर्शन में जेम्स बॉन्ड की फिल्म 'Diamonds Are Forever' शामिल थी।

इतना ही नहीं, मेहर थिएटर ने 1979 में बच्चों के फिल्म समारोह की शुरुआत भी की थी। यह जानकारी थिएटर की अपनी वेबसाइट पर दर्ज है।

वहीं श्री सिनेमा की शुरुआत 14 जून 1972 को हुई थी। इसके यहां प्रदर्शित पहली फिल्म का नाम 'धड़कन' बताया गया है।

ये तारीखें बताती हैं कि आगरा में सिनेमा की संस्कृति कितनी पुरानी है। इन सिनेमाघरों ने सिर्फ फिल्मों के बदलते दौर को नहीं देखा, बल्कि प्रोजेक्टर से लेकर डिजिटल तकनीक तक का सफर भी तय किया।

फिर धीरे-धीरे बदल गया फिल्म देखने का तरीका

सिनेमा देखने का अनुभव बदलने के पीछे कई वजहें रहीं। मल्टीप्लेक्स का विस्तार हुआ, शॉपिंग मॉल संस्कृति आई और लोगों को एक ही जगह कई फिल्मों के विकल्प मिलने लगे।

इसके साथ ही घरों में टेलीविजन और बाद में इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ा। अब फिल्म देखने के लिए किसी खास दिन या समय का इंतजार जरूरी नहीं रह गया।

आगरा में भी इसका असर दिखाई दिया।

अंजना और शाह जैसे पुराने सिनेमाघर बंद हो गए। जिन जगहों पर कभी फिल्म देखने वालों की आवाजाही रहती थी, वहां समय के साथ दूसरी व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हो गईं।

मई 2025 में प्रकाशित एक स्थानीय रिपोर्ट में अंजना और शाह सिनेमा के बंद होने और उनकी जगह हुए शहरी बदलावों का जिक्र किया गया था।

बेशक, आज के सिनेमाघरों में सुविधाएं पहले से बेहतर हैं। अच्छी सीटें, बेहतर आवाज, साफ तस्वीर और ऑनलाइन टिकट बुकिंग ने फिल्म देखने को आसान बनाया है। लेकिन पुराने सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों का अनुभव अपनी तरह का था।

पुराने सिनेमाघरों के साथ सिर्फ इमारतें नहीं गईं

किसी पुराने सिनेमाघर के बंद होने की खबर को हम अक्सर एक व्यावसायिक बदलाव की तरह देखते हैं। लेकिन उसके साथ एक स्थानीय पहचान भी खत्म होती है।

कितने ही लोगों के पास ऐसे किस्से होंगे जब वे पहली बार दोस्तों के साथ फिल्म देखने गए होंगे। किसी ने अपनी पहली कमाई से टिकट खरीदा होगा, किसी ने परिवार को फिल्म दिखाई होगी और किसी ने किसी खास फिल्म को देखने के लिए कई दिनों तक इंतजार किया होगा।

इनमें से ज्यादातर कहानियां किसी अखबार में दर्ज नहीं हैं। वे लोगों की निजी यादों में बची हुई हैं।

आज आगरा में फिल्म देखने के लिए कई आधुनिक विकल्प मौजूद हैं। लेकिन पुराने सिनेमाघरों के नाम सुनते ही जिन लोगों को अपने स्कूल, कॉलेज या जवानी के दिन याद आते हैं, उनके लिए सिनेमा का वह दौर शायद कुछ अलग ही था।

शहर बदलता है, मनोरंजन के तरीके बदलते हैं और पुरानी इमारतों की जगह नई इमारतें बन जाती हैं। लेकिन उन जगहों से जुड़ी लोगों की यादें इतनी आसानी से खत्म नहीं होतीं।