आगरा को भारत का आईटी सिटी सिटी बनाना क्यों जरूरी ?

आगरा का नाम सुनते ही सबसे पहले ताजमहल और मुग़ल इतिहास की याद आती है। हर साल दुनिया भर से लाखों पर्यटक इस ऐतिहासिक जगह को देखने आते हैं, जिससे आगरा भारत का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया है। हालाँकि, डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर तेज़ी से बढ़ती दुनिया में यह सवाल उठता है: क्या आगरा सिर्फ़ पर्यटन तक ही सीमित रहेगा या यह टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हब के तौर पर अपनी नई पहचान बना सकता है?

हम बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, नोएडा और गुरुग्राम जैसे शहरों को देश के मुख्य IT डेस्टिनेशन के तौर पर देखते हैं। लेकिन आगरा शहर में भी वह क्षमता और सही इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जिसका सही इस्तेमाल करके इसे उत्तर भारत का अगला IT और इंफॉर्मेटिक्स शहर बनाया जा सकता है।

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आगरा में क्या क्षमता है?

आगरा की सबसे बड़ी ताकत इसकी भौगोलिक स्थिति है। यह एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे के ज़रिए दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, लखनऊ और कानपुर

जैसे देश के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। बेहतरीन कनेक्टिविटी किसी भी IT इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने वाला सबसे बड़ा कारक है।

दूसरी बात, इस शहर में कई यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग व टेक्निकल कॉलेज हैं, जहाँ से हर साल कंप्यूटर साइंस, IT और इंजीनियरिंग में हज़ारों ग्रेजुएट निकलते हैं। अगर यहाँ रोज़गार और स्टार्टअप के लिए ज़्यादा स्थानीय मौके होते, तो देश के कई प्रतिभाशाली युवा दूसरे शहरों में जाने के बजाय अपने ही शहर में अपना भविष्य बनाते हुए दिखते।

साथ ही, देश के प्रमुख IT शहरों की तुलना में यहाँ बिज़नेस शुरू करने का खर्च भी काफी कम है। कम किराया, कम ऑपरेशनल लागत और अच्छी जीवनशैली स्टार्टअप और मध्यम आकार की IT कंपनियों को आकर्षित कर सकती है।

हमें इंफॉर्मेटिक्स शहर की ज़रूरत क्यों है?

आज इंफॉर्मेटिक्स का मतलब सिर्फ़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं है, इसमें डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल गवर्नेंस, स्मार्ट सिटी सॉल्यूशन और हेल्थ-टेक जैसी आधुनिक तकनीकें भी शामिल हैं। अगर आगरा IT कंपनियों पर आधारित बिज़नेस के बजाय टेक्नोलॉजी इनोवेशन और रिसर्च में निवेश करे, तो यह एक इंफॉर्मेटिक्स शहर में बदल सकता है।

अगर पर्यटन के पहले से मज़बूत सेक्टर में टेक्नोलॉजी को जोड़ दिया जाए, तो शहर की अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा मिल सकता है। AI-आधारित टूरिस्ट गाइड, स्मार्ट टिकटिंग सिस्टम, आगरा का डिजिटल हेरिटेज मैप, कई भाषाओं वाला मोबाइल ऐप और ऐतिहासिक जगहों के वर्चुअल टूर जैसी चीज़ें लागू की जा सकती हैं।

इसे हकीकत बनाने के लिए क्या किया जा सकता है?

आगरा को IT और इंफॉर्मेटिक्स डेस्टिनेशन बनाने के लिए सरकार, प्राइवेट कंपनियों और शिक्षण संस्थानों को मिलकर काम करना चाहिए। शहर में IT पार्क, स्टार्टअप इनक्यूबेटर, हाई-स्पीड इंटरनेट, रिसर्च लैब और स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाए जा सकते हैं।

कंपनियों को आगरा में अपने डेवलपमेंट सेंटर खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इससे आगरा के युवाओं के लिए नौकरी के मौके बनेंगे और शहर की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। साथ ही, AI, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग और SaaS में ट्रेनिंग इसे टेक्नोलॉजी हब बनाने में मदद कर सकती है।

हालांकि, आज बड़े IT निवेश की कमी, स्टार्टअप इकोसिस्टम का ठीक न होना और एकेडेमिया (शिक्षा जगत) व इंडस्ट्री के बीच सही तालमेल न होने जैसी चुनौतियां मौजूद हैं, लेकिन सही प्लानिंग, निवेश और दूरदर्शी सोच के साथ इन सभी चुनौतियों को अवसरों में बदला जा सकता है।