ताजमहल की सुंदरता देख बहुत से पर्यटक क्यों रो पड़ते हैं ?

आगरा। एक छोटी सी बालिका अपने परिवार के साथ ताजमहल देखने आई थी, लेकिन उसे प्रसिद्ध स्मारक की तुलना में आगंतुकों के साथ फ़ोटो लेने में अधिक रुचि थी। इस बालिका ने महसूस किया कि भारतीयों के लिए पर्यटकों खासतौर से विदेशी पर्यटकों के साथ फ़ोटो लेना असामान्य नहीं है। उनके कारण जो भी हों किन्तु उनके साथ पोज़ देने और मंत्रमुग्ध कर देने वाले ताजमहल की साझा याद का हिस्सा बनने के लिए कहे जाने से एक अविस्मरणीय सुखद एहसास महसूस होता था।

इस युवती ने कहा , मैंने कई लोगों को ताजमहल के सामने भावुक होकर सचमुच रोते हुए देखा है, वे कह रहे थे , What is this wonderful beauty । ताजमहल की सुंदरता देखने वाले व्यक्ति को इतना भावुक कर देती है कि वह अपने इमोशंस को आंसुओं में व्यक्त करने से नहीं रुक पाते हैं ।