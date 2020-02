विदेशों में उच्च अध्ययन के लिए भारतीय छात्रों को छात्रवृत्ति

T 3437 -

"आजकल जरुरी नहीं कि किसी की इज्जत पांव छूने से ही की जाए ...

उन्हें देखकर अपना मोबाइल एक तरफ रख देना भी बहुत बड़ी इज्जत है.." ~ Ef vB ..

today it is not essential to touch a persons feet to give respect ; putting your mobile away on seeing them is great respect also