यूपी के पत्रकारों की वर्षों पुरानी पेंशन मांग पूरी होने की उम्मीद, मुख्यमंत्री के सलाहकार ने दिया भरोसा

( मुख्यमंत्री सलाहकार अवनीश अवस्थी )

60 वर्ष से अधिक उम्र के पत्रकारों को पेंशन देने की मांग फिर चर्चा में, मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने पहल का दिया भरोसा; अब सरकार से ठोस निर्णय की अपेक्षा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पत्रकारों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा देने का मुद्दा एक बार फिर सामने आया है। लंबे समय से पेंशन की मांग कर रहे पत्रकारों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश अवस्थी के आश्वासन से नई उम्मीद जरूर मिली है, लेकिन पत्रकारों के मन में सबसे बड़ा सवाल अब भी कायम है कि आखिर यह व्यवस्था जमीन पर कब उतरेगी?

लखनऊ स्थित यूपी प्रेस क्लब में इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट (आईएफडब्ल्यूजे) के 76वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अवनीश अवस्थी ने पत्रकारों की समस्याओं और कल्याण से जुड़े मुद्दों को सरकार के समक्ष उठाने की बात कही। उन्होंने 60 वर्ष से अधिक आयु के पत्रकारों को सामाजिक सुरक्षा और पेंशन का लाभ दिलाने के लिए प्रयास करने का भरोसा दिया।

उन्होंने यह भी कहा कि इस विषय पर सूचना विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की जाएगी और उत्तर प्रदेश वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर लंबित मांगों पर चर्चा की जाएगी।

आश्वासन नहीं, अब चाहिए सरकारी फैसला

पत्रकारिता के क्षेत्र में दशकों तक काम करने वाले अनेक पत्रकार बुढ़ापे में आर्थिक असुरक्षा का सामना करते हैं। सरकारी या निजी संस्थानों में काम करने वाले सभी पत्रकारों को नियमित पेंशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। बड़ी संख्या में ऐसे पत्रकार भी हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज और जनता की आवाज उठाने में लगा दिया, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद उनके सामने आर्थिक चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं।

ऐसे में 60 वर्ष से अधिक उम्र के पत्रकारों के लिए पेंशन योजना केवल आर्थिक

सहायता का विषय नहीं, बल्कि उनके वर्षों के योगदान के प्रति सम्मान और सामाजिक जिम्मेदारी का सवाल भी है।

उत्तर प्रदेश में पत्रकारों की पेंशन का मुद्दा नया नहीं है। वर्ष 2022 में भी 60 वर्ष से अधिक आयु के पत्रकारों को पेंशन देने के प्रस्ताव और पात्र पत्रकारों का विवरण जुटाने की प्रक्रिया की खबरें सामने आई थीं। इसके बावजूद एक स्पष्ट, व्यापक और प्रभावी व्यवस्था को लेकर सवाल बने हुए हैं।

अब एक बार फिर सरकार के स्तर पर पहल का भरोसा मिला है। ऐसे में पत्रकार संगठनों और मीडिया कर्मियों की अपेक्षा है कि इस बार चर्चा और आश्वासन से आगे बढ़कर योजना की रूपरेखा, पात्रता, पेंशन राशि और लागू करने की समय-सीमा तय की जाए।

सुरक्षा कानून और राष्ट्रीय पंजीकरण की मांग भी उठी

कार्यक्रम में पत्रकारों की सुरक्षा और उनके पेशेवर अधिकारों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। आईएफडब्ल्यूजे के अध्यक्ष गोपाल मिश्रा ने पत्रकारों के लिए राष्ट्रीय पंजीकरण व्यवस्था बनाने और उनकी सुरक्षा के लिए व्यापक कानून की आवश्यकता पर जोर दिया।

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें पत्रकारों की सुरक्षा, सामाजिक कल्याण और पेशेवर समस्याओं को उठाया गया।

सरकार के सामने अब असली परीक्षा

उत्तर प्रदेश सरकार के सामने अब यह अवसर है कि वह पत्रकारों की वर्षों पुरानी मांग को गंभीरता से लेते हुए एक स्पष्ट निर्णय ले।

पत्रकारों को यह जानने का अधिकार है कि पेंशन योजना कब लागू होगी, किन पत्रकारों को इसका लाभ मिलेगा, न्यूनतम सेवा अवधि क्या होगी और उन्हें हर महीने कितनी आर्थिक सहायता दी जाएगी।

पत्रकार लोकतंत्र में जनता और सत्ता के बीच संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। वे दूसरों के अधिकारों और समस्याओं को लगातार उठाते हैं। ऐसे में उनके बुढ़ापे की सुरक्षा की जिम्मेदारी से भी व्यवस्था मुंह नहीं मोड़ सकती।

अब पत्रकारों को केवल आश्वासन नहीं, बल्कि सरकारी आदेश और पेंशन की वास्तविक सुविधा चाहिए। वर्षों से उठ रही इस मांग पर उत्तर प्रदेश सरकार कब अंतिम मुहर लगाएगी, इसका जवाब आने वाले समय में मिलना चाहिए।