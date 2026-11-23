बॉलीवुड अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद कंगना रनौत रविवार (22 नवंबर) को अपने परिवार के साथ आगरा पहुंचीं। यहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का दीदार किया। कंगना की मौजूदगी ने स्मारक परिसर में मौजूद पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अभिनेत्री को अपने बीच देखकर कई लोग उनकी एक झलक पाने के लिए उत्सुक नजर आए।

मिली जानकारी के मुताबिक, कंगना रनौत रविवार दोपहर करीब 3 बजे परिवार के साथ ताजमहल पहुंचीं। सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्होंने स्मारक परिसर में लगभग 45 मिनट बिताए। इस दौरान वह ताजमहल की खूबसूरती को निहारती नजर आईं।

संगमरमर की खूबसूरती और मुगलकालीन कला ने खींचा ध्यान

ताजमहल भ्रमण के दौरान कंगना ने इसकी शानदार वास्तुकला और संगमरमर पर की गई बारीक कारीगरी को करीब से देखा। उन्होंने वहां मौजूद गाइड से स्मारक के इतिहास, मुगलकालीन स्थापत्य शैली और पत्थरों पर की गई पारंपरिक पच्चीकारी के बारे में भी जानकारी ली।

ताजमहल की कलात्मक खूबसूरती को देखकर कंगना ने इसकी तारीफ की। उनके अनुभव को एक शब्द में कहें तो वह था- 'Beautiful'।

डायना बेंच पर परिवार के साथ कैमरे में कैद किए खास पल

ताजमहल की सैर के दौरान कंगना ने परिवार के साथ मशहूर डायना बेंच पर तस्वीरें भी खिंचवाईं। यह वही जगह है, जहां ताजमहल को पीछे रखकर पर्यटक

कंगना को देखने के लिए पर्यटकों में दिखा उत्साह

अभिनेत्री की मौजूदगी की खबर परिसर में फैलते ही पर्यटकों के बीच उत्सुकता बढ़ गई। कई लोग कंगना को करीब से देखने और उनकी तस्वीरें लेने की कोशिश करते नजर आए। हालांकि, कंगना इस दौरान अपने परिवार के साथ ताजमहल घूमने में व्यस्त रहीं।

करीब 45 मिनट तक ऐतिहासिक स्मारक का दीदार करने के बाद कंगना परिवार के साथ वहां से रवाना हो गईं।

सोशल मीडिया पर भी चर्चा में रहा ताजमहल दौरा

कंगना रनौत का यह पारिवारिक दौरा उनके प्रशंसकों के लिए भी खास रहा। ताजमहल के सामने परिवार के साथ उनकी तस्वीरें और इस ऐतिहासिक इमारत के प्रति उनकी प्रतिक्रिया चर्चा का विषय बनी हुई हैं। राजनीतिक और फिल्मी गतिविधियों के बीच कंगना का यह दौरा एक अलग अंदाज में सामने आया।