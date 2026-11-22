आगरा। ऐतिहासिक स्मारकों, पुरानी इमारतों, प्राचीन गलियों और सांस्कृतिक परंपराओं से समृद्ध आगरा की विरासत को करीब से जानने और समझने के लिए शहर के कुछ उत्साही नागरिकों ने एक अनूठी पहल शुरू की है। 'आगरा के घुमक्कड़' नाम से सक्रिय यह समूह प्रत्येक महीने के तीसरे रविवार को शहर के किसी ऐतिहासिक स्थल, पुरानी इमारत, विरासत भवन अथवा महत्वपूर्ण धरोहर को देखने निकलता है। इसका उद्देश्य केवल भ्रमण करना नहीं, बल्कि आगरा के अतीत को जानना, उससे जुड़ी कहानियों को समझना और शहर की उन विरासतों को सामने लाना है, जो समय के साथ लोगों की नजरों से ओझल होती जा रही हैं।

इस दौरान सदस्य संबंधित स्थल के इतिहास, स्थापत्य और सांस्कृतिक महत्व पर चर्चा करते हैं। घुमक्कड़ी के इस सिलसिले में आगरा की पुरानी गलियों में मौजूद पारंपरिक खान-पान के ठिकानों पर नाश्ते का आनंद लेना भी इस समूह की खास परंपरा बन चुका है।

इस बार घर पर हुई घुमक्कड़ों की बैठक

आगामी रविवार से डॉ. मुकेश चौहान की 'श्रीराम वन गमन पथ यात्रा' पुनः शुरू होने जा रही है। इसी वजह से इस बार समूह के सदस्यों ने किसी ऐतिहासिक स्थल पर जाने के बजाय उनके निवास पर ही एकत्रित होने का निर्णय लिया।

सभी सदस्यों ने साथ बैठकर जलपान किया और शहर की पुरानी विरासत, ऐतिहासिक स्थलों तथा आगामी भ्रमण योजनाओं पर चर्चा की। इस मुलाकात का विशेष आकर्षण रहा शहर के वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय आदर्श नंदन गुप्त द्वारा लिखित पुस्तक 'आगरा के मंदिर' का विमोचन।

250 मंदिरों का संकलन है पुस्तक में

आदर्श नंदन गुप्त की इस पुस्तक में आगरा के लगभग 250 मंदिरों का संकलन किया गया है। पुस्तक के पीछे प्रेरणास्रोत शहर के उद्यमी एवं वरिष्ठ समाजसेवी डॉ. विजय किशोर बंसल हैं।

पुस्तक के लेखक आदर्श नंदन गुप्त स्वयं

इस अवसर पर उपस्थित रहना चाहते थे, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कारणों से कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। हालांकि, उन्होंने 'आगरा के घुमक्कड़' समूह के सदस्यों के लिए अपनी पुस्तक उपलब्ध कराई।

पुस्तक का शहर में विभिन्न माध्यमों से पहले ही विमोचन हो चुका है। इस अवसर पर समूह के सदस्यों ने भी इसे अपने मंच पर विमोचित किया।

अब शहर की अनदेखी विरासत को जानने की तैयारी

डॉ. मुकेश चौहान ने बताया कि उन्होंने पुस्तक का अभी प्रारंभिक अवलोकन ही किया है। इसमें कई ऐसे मंदिर हैं, जहां वे पहले जा चुके हैं, लेकिन अनेक ऐसे स्थान भी हैं जिनके बारे में उन्हें पहले जानकारी नहीं थी। अब समूह का प्रयास रहेगा कि इन स्थानों तक पहुंचकर उनके इतिहास और महत्व को जाना जाए।

उनका मानना है कि आगरा की पहचान केवल विश्वप्रसिद्ध स्मारकों तक सीमित नहीं है। शहर की पुरानी बस्तियों, ऐतिहासिक भवनों, हवेलियों, पारंपरिक बाजारों, प्राचीन स्थलों और उनसे जुड़ी स्थानीय परंपराओं में भी आगरा का समृद्ध अतीत छिपा हुआ है। आवश्यकता इस बात की है कि इन धरोहरों को नए नजरिये से देखा जाए और इनके इतिहास को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए।

'आगरा के घुमक्कड़' की गतिविधियां इसी सोच को आगे बढ़ाने का माध्यम हैं। समूह की कोशिश रहती है कि हर भ्रमण में शहर की किसी नई पहचान से परिचय हो और आगरा के इतिहास का कोई नया अध्याय सामने आए।

शहर की विरासत को जानने का सिलसिला रहेगा जारी

डॉ. मुकेश चौहान ने वरिष्ठ पत्रकार आदर्श नंदन गुप्त को इस महत्वपूर्ण पुस्तक के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। साथ ही पुस्तक के प्रेरणास्रोत डॉ. विजय किशोर बंसल के प्रति भी आभार व्यक्त किया।

उन्होंने उम्मीद जताई कि आगरा की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को जानने, समझने और सहेजने का यह प्रयास आगे भी निरंतर जारी रहेगा।

दरअसल, अपने शहर की विरासत को जानने के लिए हमेशा किसी बड़े स्मारक तक पहुंचना जरूरी नहीं होता। कई बार रोज गुजरने वाली गलियों, पुरानी इमारतों और आसपास मौजूद अनदेखे स्थलों में ही इतिहास की अनमोल कहानियां छिपी होती हैं। जरूरत है उन्हें पहचानने और अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की।

'आगरा के घुमक्कड़' का यह प्रयास इसी दिशा में एक छोटी लेकिन सार्थक पहल है, जहां हर महीने अपने ही शहर को नए नजरिये से देखने और उसके अतीत से जुड़ने का अवसर मिलता है।