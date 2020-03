कृपया कूड़ेदान की व्यवस्था करे।

मैने नगर निगम, आगरा को 15 मार्च 2019 को भी ट्वीट किया था।

अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुयी है।��



Area - Nagla Padi,

Land Mark - Naale Wala Road.

Thana New Agra.

Behind REI College,

Agra,

UP@PMOIndia @narendramodi @SwachhBharatGov @swachhbharat https://t.co/0XCGeGEwKC